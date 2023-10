Brunch du dimanche et des autres jours !

Les meilleures choses ne sont pas réservées aux Week-ends ! Les brunchs, c'est la meilleure des thérapies pour égayer les matins gris ou sublimer un moment cocooning ! Ne vous passez plus de ces délicieuses pauses gourmandes, le dimanche... et tous les autres jours ! Le coffret est composé de 2 tasses et de 2 coquetiers en céramique haute qualité embossés, aux coloris blanc et bleu nuit, soulignés d'un élégant liseré doré (compatible avec le micro-ondes), d'un plateau en bambou gravé et d'un livre de 20 nouvelles recettes. Profitez pleinement d'un agréable tête à tête autour de succulentes recettes sucrées et salées, comme des croque-monsieur du soleil ou des oeufs mollets façon sandwich pour la partie salée ou encore un banana bred au pralin de noisettes ou de la brioche perdue caramel au beurre salé pour la partie sucrée ! Grâce aux recettes originales et faciles à réaliser, vous ne manquerez pas d'inspiration pour un réveil gourmand le dimanche et tous les autres jours !