Mes mochis et makis maison

Mochis, makis et sushis sucrés, laissez-vous tenter par ces gourmandises venues d'Asie ! Simples, rapides, à décliner à l'infini, vous fondrez devant ces petites bouchées qui deviendront les stars de vos instants gourmands ! Le livre de 20 recettes vous proposera des mariages de saveurs classiques et inédits : chocolat, fraise, crème glacé, pâte à tartiner, caramel, mais aussi anko, shiroan ... ainsi que la recette et technique de base pour former la pâte à mochis et pour réaliser en un tour de main, grâce à la natte en bambou, de délicieux makis sucrés : makis crêpes banane-chocolat, makis framboise-noisette... . . Présenter vos créations, sur l'élégant plateau noir mat en céramique de qualité supérieure, et déguster-les grâce aux deux élégantes paires de baguettes fournies. A déguster sans modération !