On ne sait toujours pas si les licornes existent... mais on est sur d'une chose : comme vous, elles sont justes FORMIDABLES ! Boostez votre égo et transformez vos pauses en féerie gustative : grâce au coffret Formidablement Licorne ! Comme vous, la licorne est une créature unique et formidable... . et cela n'a rien d'une légende ! Le coffret Formidablement licorne vous embarque dans une chevauchée fantastique en terre gourmande, avec ses 20 délicieuses recettes ! Son magnifique mug gravé en céramique et sa cuillère à tête de licorne permettent de mélanger vos boissons magiques et /ou de déguster de délicieux mug cakes. Révélez ce que vous êtes : FORMIDABLE !