Les Béatitudes dans l’Apocalypse

Les sept Béatitudes apocalyptiques sont mises en évidences dans cet essai qui tente une lecture spirituelle sous un mode plus poétique qu'explicatif, s'insérant ainsi dans l'esprit non cartésien de cette Révélation. S'écartant parfois de la lettre du texte, l'auteur cible une proie qui apparaît à la fois nourrissante et savoureuse, affermissant une Espérance théologale orientant l'ami de l'Agneau vers Celui qui est qui était et qui vient nous attirer et nous introduire dans sa Béatitude. Les sept clairières visitées donnant accès à un livre obscur pour les esprits de géométrie, mais ouvrant à tout esprit de finesse un sentier vers le jardin au parfum divin. Elles stimulent l'appétit de celui qui a ressenti un appel à cueillir les bons fruits de l'arbre de la Vie véritable. La Sagesse appelle ici ses enfants dans un discours crypté aux étrangers mais voluptueux aux intimes de l'Agneau. Après Le Cantique des cantiques, le Poète des poètes séduit à nouveau sa bienaimée.