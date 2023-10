Adèle, la coccinelle

Adèle n'est pas comme les autres coccinelles : elle n'a aucun point sur ses ailes. Pas un seul ! Et sans point, elle n'est pas une vraie coccinelle. Vraiment ? Ce n'est pas l'avis du scarabée doré... Et si sa différence la rendait plus libre que les autres ? Un superbe album sur la différence et l'affirmation de son identité.