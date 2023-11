En 1772, l'enseigne de vaisseau Jean-François Galaup de La Pérouse rencontre la fille d'un fonctionnaire colonial de l'île de France, Eléonore Broudou. Leur histoire d'amour à rebondissements l'entraîne vers son destin. Véritable gentilhomme des mers, La Pérouse pacifie les Indes et se concilie même ses ennemis anglais dans la guerre d'Amérique. Choisi par Louis XVI pour rivaliser avec James Cook dans une grande expédition autour du monde, il confirme son humanité face aux Indiens du Pacifique, mais il n'en remet pas moins en cause le mythe du bon sauvage, en se confrontant à une réalité souvent hostile. Son interprète, Jean-Baptiste de Lesseps, et le capitaine irlandais Peter Dillon tentent de percer le mystère de sa disparition à Vanikoro en 1788 lors d'une rencontre à Paris quarante ans plus tard... "Mon histoire est un roman que je vous supplie d'avoir la bonté de lire". La Pérouse