La Callas et Pasolini, un amour impossible

1969, point de rupture pour Pier Paolo Pasolini et Maria Callas. Eux qui ont chacun été des icônes des milieux artistiques et culturels voient leurs carrières se déliter, leurs lumières ternir, et leurs amours échouer. Autour d'eux, c'est la danse des passions compliquées, des gens usés par les sentiments et le cinéma, Elizabeth Taylor et Richard Burton, Jacky et Onassis, le clan Kennedy... Ils se croisent, le temps du tournage éprouvant de Médée, où l'un est réalisateur et l'autre joue le rôle-titre. C'est la naissance d'une relation atypique et complexe entre ces deux figures aux vies tourmentées. Un amour platonique, intense, qui s'épanouit le temps d'un voyage au Brésil, comme une parenthèse dans leurs destins tragiques. L'occasion pour eux de se ressourcer et de découvrir un univers fascinant et dangereux, aux antipodes des sphères mondaines italiennes auxquelles ils sont habitués. Avec Un Amour impossible, Jean Dufaux peut librement exprimer son amour pour le cinéma et la poésie en romançant la touchante histoire de deux icônes de la scène artistique des années 60. Sara Briotti est une jeune dessinatrice italienne. Son amour pour sa ville natale, Rome, l'aide à sublimer les ambiances chaudes de la dolce vita italienne.