Le grand roman sur Cléopâtre enfin traduit en France. Plus d'1 million d'exemplaires vendus en Espagne. Dans une barque qui remonte le Nil, Cléopâtre pleure la fin de son amour avec Marc-Antoine. Les Derniers Jours de Cléopâtre fait revivre une période historique passionnante : l'agonie de l'Egypte face à l'impérialisme de Rome. Mais c'est surtout une grande histoire d'amour, celle de l'une des femmes les plus fascinantes de tous les temps. Cléopâtre apparaît ici comme un personnage original et contradictoire. Elle n'est pas seulement une femme amoureuse, mais une femme entièrement dévouée à la politique, un domaine dans lequel elle a su cultiver le métissage et en tirer parti. Un splendide roman sur l'amour, la mort et la chute des empires, thèmes que Terenci Moix saisit magistralement. Lauréat du prix Planeta.