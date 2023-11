Souvenirs d'un Européen d'hier

Aristocrate issu d'une des plus illustres familles de l'empire des Habsbourg, le jeune prince Alfons Clary und Aldringen (1887-1978) hérite un immense domaine constitué de dizaines de milliers d'hectares de terres et de forêts, en Bohème, dans l'actuelle Tchéquie. Au majorat familial qui comprend un vaste château à Teplice (Teplitz), non loin de Carlsbad et Marienbad, s'ajoutent des palais à Vienne et à Prague, une brasserie, un centre thermal, une mine de charbon et de nombreuses entreprises. Mais au moment où le prince Clary s'apprête à assumer la succession familiale, à la fin de la Première guerre mondiale, l'empire d'Autriche-Hongrie s'effondre, la double monarchie prend fin et tout un monde disparaît. Important index des noms. Tableaux généalogiques.