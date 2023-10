Le Tour de France des découvertes - 12 histoires au fil du temps, des Gaulois au cinéma

Un tour de France des découvertes à travers 12 récits haletants qui mettent en scène des héros de l'âge du lecteur ! En bonus : 12 très belles doubles pages documentaires pour répondre aux questions des plus curieux. Un album unique pour redécouvrir ce que l'homme sait faire de plus beau à travers l'artisanat, la science et l'industrie grâce à des récits qui aident à s'émerveiller et font rêver : le lecteur redécouvre ainsi des matériaux qu'on utilise tous les jours mais dont on ignore l'origine merveilleuse ou laborieuse : le savon, les miroirs, les films, etc... Un enthousiasmant voyage dans les grandes villes de France telles que Paris, Versailles, Brest et Marseille mais aussi Conques ou dans les îles Saint Pierre et Miquelon mais aussi un incroyable voyage dans le temps : des gaulois à l'invention du cinéma...