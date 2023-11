Aux ordres du roi ; Conquise par un guerrier irlandais

Aux ordres du roi, Juliet Landon Angleterre, XVIe siècle Lorsque son père lui annonce qu'elle devra épouser sir Jon Raemon, Ginny doit ravaler sa fierté. Elle n'a jamais oublié cet homme arrogant qui a dédaigné sa main au profit d'une héritière plus riche - ni le trouble qu'il a fait naître en elle dès leur première rencontre. Mais qu'importent ses sentiments. Ginny doit accepter d'épouser le jeune veuf, car c'est Henri VIII en personne qui le lui impose. Et elle découvre bientôt pourquoi : si le roi lui donne pour époux son favori, c'est pour pouvoir la mettre dans sa royale couche... Son seul espoir d'y échapper, c'est que Jon, dont elle sent la fierté et l'instinct protecteur percer sous sa façade de courtisan, s'oppose au roi... Conquise par un guerrier irlandais, Michelle Willingham Irlande, 1180 Vengeance. Lorsque Trahern MacEgan lui propose de rejoindre l'expédition organisée pour laver son honneur, Morren hésite. Bien sûr, le séduisant guerrier l'a sauvée du raid meurtrier de Glen Omright. Mais ne pourraient-ils pas tous deux reconstruire un bonheur présent au lieu de cultiver la haine du passé ? Car Morren rêve avant tout des bras protecteurs de Trahern et d'un nouveau chef pour le clan des O'Reilly... Romans réédités