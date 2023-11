La magie des fêtes. Un Noël en Ecosse ; Une épouse à reconquérir ; Le miracle de l'hiver

Un Noël en Ecosse, Margareth McDonagh Une brume épaisse, les arbres blanchis par le givre... L'hiver est rude à Strathlochan, en Ecosse, où Callie débute sa nouvelle vie, mais rien ne peut entamer sa bonne humeur. Et travailler avec le Dr Frazer McInnes contribue à son euphorie. Comment ne pas être sensible à ses attentions, ses sourires ? Mais osera-t-elle céder à son attirance ? Une épouse à reconquérir, Barbara McMahon Dans son refuge baigné par la lumière hivernale, Cath est résolue à oublier Jake. Mais quelle n'est pas sa stupeur de voir son mari débarquer à l'improviste, visiblement prêt à tout pour la reconquérir. Une visite qui fait vaciller les résolutions de Cath. Toujours aussi troublée en présence de Jake, peut-elle s'interdire d'espérer que ces retrouvailles soient le signe d'un nouveau départ ? Le miracle de l'hiver, Cara Colter En se rendant chez Nate, le père de sa jeune élève Cécilia, Morgan entend bien lui rappeler ses responsabilités. En effet, la petite fille, bien qu'adorable, manque cruellement de discipline. Mais, sur place, sa belle assurance lui fait défaut. Car Nate est l'homme le plus fier qu'elle ait jamais vu. Son attitude ombrageuse, pour ne pas dire hostile, impressionne Morgan, et la trouble... Romans réédités