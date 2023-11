Sous le charme d'un rancher ; L'enfant de Wolff Mountain ; Coup de foudre à Royal

Sous le charme d'un rancher, Sarah M. Anderson Comme si l'héberger durant le blizzard ne suffisait pas, Carlos Wesley veut lui faire découvrir la magie des fêtes de Noël... Natalie sent un doute l'étreindre. Car bientôt, elle devra trahir Carlos en révélant dans la presse à scandale qu'il est le fils illégitime des Beaumont, une célèbre famille fortunée de Denver... L'enfant de Wolff Mountain, Janice Maynard "? Où est ma fille ??? " Face à la colère de Kieran Wolff, Olivia frémit. Kieran a été son premier amour. Il l'a initiée au plaisir... avant de disparaître. Que veut-il aujourd'hui ?? Elle ne tarde pas à le découvrir. Non seulement Kieran a l'intention de revendiquer des droits sur leur enfant, mais il exige aussi qu'Olivia le suive sur les terres familiales... à Wolff Mountain. Coup de foudre à Royal, Charlene Sands Secourue par un bel inconnu alors qu'elle vient de chuter d'un taureau, Erin sent son coeur battre à tout rompre. Cet homme, dont elle ignore tout, la trouble au plus haut point. Pourtant, si elle est à Royal, c'est pour se recentrer sur elle-même, loin de l'homme qui l'a tant fait souffrir. Pas pour rêver à l'âme soeur, elle qui s'est fait la promesse de ne plus jamais aimer... Romans réédités