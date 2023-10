Écrire pour les femmes

Ecrire pour les femmes recueille six essais de Virginia Woolf publiés pour la première fois dans des journaux anglais entre 1905 et 1934. Dans ces pages, Woolf défend le style féminin et s'attaque aux essayistes masculins qui sous-évaluent les textes écrits par des femmes. Ces essais font ressortir le mordant et l'ironie de l'écrivaine qui pose les bases d'une réflexion sur le genre en analysant en particulier le regard masculin porté sur les écrits féminins et réfléchit à la manière la plus juste d'évaluer les oeuvres écrites par les femmes.