Anne de Bretagne. Un destin royal

Le destin d'Anne de Bretagne (1477-1514) se forge lorsqu'elle a seulement 11 ans. Alors que son père, le duc François II, est sur son lit de mort, elle lui jure de maintenir l'indépendance de la Bretagne, par tous les moyens. Ce sera sa seule raison de vivre, son unique combatâ- A la fin du XVe siècle, son royaume a son parlement, sa justice, son armée, sa noblesse et bat même sa propre monnaie. Et surtout, il est prospère ! Autant dire que sa richesse est convoitée par toute l'Europe, notamment par la Franceâ- Grâce à son éducation soignée, son charme reconnu et sa finesse politique, la duchesse Anne de Bretagne se fait rapidement aimer de son peuple et sait se faire respecter par les plus puissants. Sa patrie en danger trouve alors en elle son meilleur rempart ! Cas unique en France, Anne devient deux fois reine, d'abord en épousant Charles VIII, puis en s'unissant à Louis XII. Mais réussira-t-elle à tenir la promesse faite à son père, elle qui voit tant de ses enfants mourir très jeunes ? Elle qui doit faire face à tant d'adversité dans un monde essentiellement masculin ? Découvrez l'incroyable destin d'Anne de Bretagne dans un album complet, accompagné d'un dossier retraçant le parcours d'une femme d'une stupéfiante modernité qui a su impressionner l'Europe entière.