le galabé, dix façons de le préparer

En cuisine, certains ingrédients appartiennent à une famille de l'ailleurs, si proche et si lointaine, capable de convoquer un corpus poétique complexe composé de souvenirs gourmands et de rêveries colorisées. Croquer dans le galabé sans apprêt, c'est un peu s'y abandonner en espérant que le plaisir de la dégustation se poursuive indéfiniment. Autrefois populaire, cette friandise patrimoniale réunionnaise, fabriquée à base de jus de canne à sucre cuit et moulé, était encore fabriquée de façon domestique jusque dans les années 1970. La palette du galabé d'une grande richesse permet de diversifier les usages, assaisonner, aromatiser et agrémenter des mets sucrées comme salés.