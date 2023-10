Au coeur du vivant. Les liens entre les artistes et la nature

La nature a toujours occupé une place à part dans l'histoire de l'art, et les artistes contemporains s'approprient eux aussi cette thématique. L'art ne peut pas rester plus longtemps en dehors des grands questionnements de notre temps. Ainsi, de nombreux artistes s'emparent des questions écologiques, des thématiques en lien avec la nature et, plus largement, d'une approche vivante de leur pratique. Sculpture, photographie, art textile, estampe, dessin, ou encore art numérique : toutes les disciplines plastiques sont concernées par ces créations incarnées et poétiques. Les thématiques de l'hybridation, du biomimétisme, de l'écoconception, mais également de la métamorphose habitent ces oeuvres et interrogent notre époque. Valérie Belmokhtar est allée à la rencontre d'hommes et de femmes originaires des cinq continents, pour qui l'art est une manière de se reconnecter au vivant et de célébrer sa diversité et sa résilience. Elle nous transmet leurs espoirs et la richesse de leurs pratiques, qui se répondent et ouvrent d'inspirantes perspectives.