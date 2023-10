La République romaine

J'entends raconter, dans ce livre, la première partie de l'histoire romaine : celle de son ascension à la puissance. Elle contient une suite extraordinaire de triomphes et de désastres, de faits de bravoure au combat et de bêtise dans la paix, d'intrigues sordides et d'idéalisme glorieux. Et j'entends privilégier ici les transports de la guerre et de la politique. ISAAC ASIMOV