Redoutable soldat, LX18 est le fruit d'un traitement génétique et hormonal qui l'a privé de toute capacité émotionnelle. C'est un Altéré. Lui et ses semblables ne connaissent que la guerre. Jusqu'au jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus inutiles, les Altérés sont envoyés dans différents lycées pour s'intégrer à la population civile. LX18 se retrouve parachuté au lycée Marie Shelley avec Amir, Philomène et les autres...