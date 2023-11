"On ne combat pas le feu avec de l'air. Mais on ne peut se battre pour une liberté qu'on ne sait plus identifier. A un lectorat toujours avide de liberté, je propose ces textes afin qu'ils soient utilisés, modifiés, démantelés, détruits ou ignorés, c'est selon ! " Pour la grande écrivaine Zadie Smith, aucun sujet n'est indigne d'intérêt, et c'est notamment dans la presse écrite qu'elle laisse s'exprimer cette ouverture d'esprit et son insatiable curiosité. De l'art de la danse aux réseaux sociaux, de Justin Bieber aux jardins italiens, Feel Free, qui rassemble des textes parus ces quinze dernières années, se lit comme un éventail libre et infini de réflexions aussi riches que captivantes.