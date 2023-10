L'autre et nous. Racisme et antisémitisme

Une recrudescence des discriminations frappe les sociétés démocratiques : sur les réseaux sociaux comme dans l'espace public, l'autre est de plus en plus souvent rejeté en raison de sa différence (couleur de peau, croyance, origine sociale, ascendance, préférence sexuelle, etc.). Ces aversions multiples sont-elles toutes de même nature ? L'antisémitisme est-il un racisme comme les autres ? Face à de telles questions, cet essai interroge les obsessions identitaires dans leurs expressions contemporaines (wokisme, indigénisme, décolonialisme, intersectionnalité, suprémacisme, etc.) pour penser les nouvelles lignes de fractures qui segmentent nos sociétés. Comment expliquer la remise en cause de l'universalisme qui condamnait toute ségrégation au nom d'un seul principe, l'unité du genre humain ? Quel rapport à l'Autre (re)construire pour garantir le respect et la dignité de chaque personne ?