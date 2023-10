La Répétition

Hugo Walid Marquis est un jeune lycéen brillant. Né à Tunis, il a été adopté à l'âge de six mois. Ses parents français ne lui ont jamais caché son adoption, sans pour autant lui fournir plus de détails sur son origine. Quand sa professeure de cinéma l'interroge sur son deuxième prénom, Hugo Vacille. Walid. Ce prénom, il l'a toujours vu sans le voir. Ou plutôt sans vouloir savoir. Et tout à coup, son monde vole en éclat. Le moment est venu pour lui de poser à ses parents les questions qui lui permettront de comprendre qui il est. Un court roman d'une efficacité redoutable, à travers lequel Cécile Ladjali pose la question de la quête identitaire avec tact et intelligence.