Nos recettes écogourmandes

L'alimentation contribue à un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour qui aime la planète, venir à changer quelques pratiques sans pour autant perdre le goût des bonnes choses est une belle problématique ! Pour y répondre : deux Cheffes de deux générations, de deux territoires - armor et argoat, mer et terre en breton - mais avec un même appétit pour des recettes simples, rapides, pleines de saveurs et au bon goût breton. Bref, devenir écogourmand. e. s, cela s'apprend et Marion et Nathalie seront là pour vous guider autour de 90 recettes saines pour votre santé, saines pour la planète !