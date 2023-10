Règne animal. Quatre héros, quatre animaux, un monde en ruine

Faustine et la baleine. Kamili et l'okapi. Nour et le chat du désert. Spider et les araignées. Quatre personnages découvrent le lien hors du commun qu'ils ont développé avec un animal... et les aptitudes incroyables qu'il leur transmet. Dans un monde en ruine, rongé par la colère, face à un ennemi secret et puissant, les quatre jeunes gens doivent s'allier. Et avoir foi en ce don qui leur confère une force perdue : l'empathie.