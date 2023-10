Il était une fois Deneuve

Comment Catherine Dorléac est-elle devenue Catherine Deneuve ? Est-ce si difficile d'incarner le visage de la France dans le monde ? Que faut-il pour entretenir un mythe de cinéma pendant plusieurs décennies ? Si le diable s'habille en Prada, pourquoi Deneuve porte-t-elle du Saint-Laurent ? Que serait le cinéma de Jacques Demy sans elle ? Et puis c'est quoi au juste "le blond Deneuve" ? Autant de questions auxquelles les meilleures plumes du magazine Sofilm ont cherché des réponses dans cet ouvrage de référence qui pose un nouveau regard sur une existence et une carrière hors du commun, en plus de 250 pages richement illustrées de photos souvent rares. Avec des témoignages inédits de Gilles Jacob, Etienne Daho, Marjane Satrapi, Hirokazu Kore-eda, Loïc Prigent, Laure Adler, Pierre Salvadori, Alain Terzian...