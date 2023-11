La Princesse sans reflet est un conte poétique écrit par Marine Peyrard (Viande à viol) qui suit la quête de Petite pour retrouver son ombre. Le prince est parti après la nuit de noce mais Petite a perdu une partie d'elle-même... Illustré par Mirion Malle (Commando culotte, Adieu triste amour), ce bel ouvrage retrace les interrogations et les rencontres de la princesse et pose une question fondamentale : comment se reconstruire quand on a subi la violence des hommes. La sororité reste la principale réponse.