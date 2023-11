Typobiographie. 60 ans de travaux

Ouvrage monographique consacré à Jost Hochuli, Typobiographie revient sur l'ensemble de la longue et prolifique carrière du designer et typographe suisse. Rassemblant plusieurs textes de Jost Hochuli lui-même, des contributions de personnalités reconnues (notamment une préface de John Morgan et un entretien avec Robin Kinross) et un corpus d'images d'archives inédites, cette monographie entend générer des réflexions sur la question du design de livres et en particulier sur les inspirations et les personnalités qui jalonnèrent le parcours du designer. Typobiographie est une monographie visuelle, qui développe en plusieurs parties thématiques les questionnements qui ont aiguillé sa pratique au cours de ses soixante années de carrière et notamment sa conception du design comme facteur essentiel à la bonne lisibilité d'un texte et à la transmision des savoirs. Chaque partie sera abondamment illustrée par des travaux spécifiquement numérisés pour l'occasion et montrés dans une mise en pages conçue par Jost Hochuli lui-même, afin de constituer un ouvrage de référence sur le travail du designer. Alors que le designer célébrera en 2023 ses 90 ans, aucun ouvrage monographique sur son travail n'a été publié depuis l'édition de Jost Hochuli : Printed Matter, Mainly Books en 2002 (en anglais uniquement). Cet ouvrage opérera ainsi une mise à jour nécessaire au regard des vingt dernières années de carrière de Jost Hochuli mais également de l'intérêt renouvelé qu'a rencontré son travail, notamment en tant qu'auteur, auprès des jeunes générations. La publication de la Typobiographie s'inscrit dans la lignée des nombreux ouvrages de Jost Hochuli déjà parus aux Editions B42, Le Détail en typographie (2010), L'Abécédaire d'un typographe (2015) et Un design de livre systématique ?? (2020). Auteur phare des Editions B42, ce nouvel ouvrage mettra en lumière le travail que Jost Hochuli a entrepris en tant que designer graphique et typographe.