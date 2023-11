La mort aussi bruyante que la vie

Acheté par les Etats-Unis à la Russie en 1867, sans frontière avec le reste de l'Union, L'Alaska est l'état américain le plus septentrional, le plus vaste, l'un des moins peuplés et, à 80 km de la Russie, l'un des plus stratégiques. Si le Grand Ouest fascine les photographes, rares sont ceux à s'être aventurés en Alaska. Ronan Guillou y a, lui, consacré quatre longs voyages jusqu'à son décès prématuré fin 2022. Photographe de l'éphémère, guidé par la force de ses rencontres, il ne cède pas à la tentation de l'exotisme, pourtant à portée d'objectif dans cette terre de paradoxes. Il en résulte un corpus d'images étonnamment libres, rythmé par les quatre saisons de ses voyages. Deux textes éclairent ce travail : l'un de Brice Matthieussent et l'autre d'Héloïse Conésa, conservatrice à la BnF.