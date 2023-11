La Révolution française et les colonies

Aujourd'hui, les débats sur les mémoires de l'esclavage, du colonialisme et du néocolonialisme, les déboulonnages des statues et les polémiques qui les entourent ont besoin du retour à l'analyse historique des Révolutions française et coloniales et à leur contexte global. La Révolution française a non seulement décrété la première abolition générale de l'esclavage le 6 février 1794 (16 pluviôse an II) mais elle a aussi posé la question de la nature du lien - colonial et/ou égalitaire - entre les peuples. Ces deux dimensions - celle de l'esclavage et celle du lien colonial - sont au centre de cet ouvrage qui se propose dans un premier temps d'offrir un récit des événements connectés des Révolutions française et coloniales et dans un deuxième temps une synthèse des travaux publiés depuis trente ans sur les évolutions politiques, sociales, économiques, "raciales" et culturelles dans les colonies françaises jusqu'en 1804. Toutes les colonies ont été, à des degrés divers, affectées directement par les événements de la Révolution française, soit parce qu'elles ont été touchées par les conséquences des guerres contre les autres puissances coloniales, soit parce qu'elles ont été le cadre de révolutions (à Saint-Domingue/Haïti et en Guadeloupe) ou de les autres îles antillaises, à un moindre degré dans l'Océan Indien) en connexion permanente avec la Révolution en métropole. Dans tous les cas, les rapports sociaux et culturels entre les populations, les identités personnelles, locales, régionales, "raciales" ou nationales, les relations économiques, les statuts juridiques des individus, des groupes et des territoires ont été bouleversés. En retour, les enjeux coloniaux ont pesé sur les dynamiques politiques en France métropolitaine même. La Révolution française n'a pas engendré les révolutions dans les colonies, mais, par ses conséquences politiques et géopolitiques nationales, impériales et mondiales, elle a permis que ces résistances à l'esclavage se déploient sur une tout autre échelle et qu'elles aboutissent à Saint-Domingue et en Guadeloupe au moins, à de véritables révolutions. Cette rencontre entre Révolution française et Révolutions coloniales est le thème de cet ouvrage.