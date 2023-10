Marie Bonaparte. La conquête du plaisir

Princesse anticonformiste, Marie Bonaparte (1882-1962) défie son milieu par son audace en explorant un sujet tabou : le plaisir féminin. Patiente de Freud dont elle devient l'amie, elle se bat pour introduire ses travaux en France. Elle le sauve lors de l'entrée des nazis à Vienne et c'est grâce à sa générosité et à sa détermination qu'il s'exile à Londres pour y mourir. Orpheline de mère et marquée par l'indifférence de son père, le prince Roland Bonaparte, elle est élevée par une grand-mère effroyablement sévère. Elle collectionne les amants les plus prestigieux pour tenter d'échapper à son mariage malheureux avec le prince Georges de Grèce. Pourtant, rien ne l'apaise. Rongée par sa frigidité, Marie Bonaparte s'inflige plus d'une opération de chirurgie. Par ses écrits subversifs, elle revendique pour les femmes le droit à la jouissance. Sous la plume de Valérie Troisier - petite-fille de Jean Troisier, qui a été pendant plus de vingt-cinq ans la plus belle histoire d'amour de la princesse - se dessine le portrait intime, intellectuel et inédit de l'arrière-petitenièce de Napoléon, un personnage attachant, singulier et flamboyant.