Construire un autre monde. Une réponse par les Communs Globaux

La crise majeure que nous traversons, à la fois économique, sociale et politique, est la conséquence du capitalisme mondialisé, dont les dérives économiques et financières produisent inéluctablement inégalités et exclusions. Le présent ouvrage s'attache à montrer que la lutte contre la mondialisation néolibérale et ses effets dévastateurs exige une réorganisation profonde de la société, nécessitant une réponse par les Communs Globaux. Il est en effet impérieux de penser une réappropriation de l'État, afin d'inventer de nouveaux outils démocratiques, à partir de la généralisation des Communs et de leur articulation du local au global. Construire un autre monde, fruit d'un travail collectif et pluridisciplinaire, entend ainsi relever sur le plan théorique le défi d'une politique émancipatrice.