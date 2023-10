Le Château des étoiles - Prototypes

Enfant, Alex Alice rêvait d'aller sur la Lune, accompagné des personnages de Jules Verne... Adulte, il a concrétisé ses rêves en donnant naissance au Château des Etoiles ! Le Château des Etoiles c'est un univers foisonnant que cet auteur hors du commun a exploré à travers deux séries de bandes dessinées, des journaux, des maquettes, des costumes et des accessoires, de grandes expositions ainsi que des milliers de dessins et d'aquarelles. Il est enfin temps de vous ouvrir le sketchbook de l'univers, Prototypes ! Si vous aimez Jules Verne et les beaux dessins, vous ne pourrez que tomber sous le charme des aquarelles d'Alex Alice (et si l'univers vous plait, vous pourrez toujours lire les bande-dessinées plus tard ! ). Prototypes vous emmènera dans les coulisses du Château des Etoiles. Alex Alice ouvre ses carnets de croquis pour la toute première fois afin de vous faire découvrir en détail son processus de création, de l'écriture à la conception, en passant par la construction du monde et les étapes de la réalisation des illustrations. Le sketchbook, qui est bilingue français-anglais, comprend à la fois des pages de bande-dessinée inédites, ainsi que des dessins conceptuels d'animation, des photos des différents modèles d'aethersuits, et bien sûr, des centaines de croquis !