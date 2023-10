Ender Geister Tome 6

Finalement parvenus jusqu'à l'université, Akira et son équipe sont contraints de rester sur la défensive face à une armada d'assassins qui fond sur eux. C'est à ce moment-là que le doute s'empare d'Akira. "Et si l'ennemi était au courant de nos faits et gestes ? " Il décide alors de passer seul à l'offensive afin de déjouer la vigilance de l'ennemi, sans imaginer un seul instant qu'un adversaire encore plus puissant est sur le point d'entrer en scène...