La guerre russe. Ou le prix de l’Empire. D’Ivan le Terrible à Poutine

A l'Ouest, on associe la Russie à une forme de lutte extrême, offensive ou défensive. C'est par la guerre que la Russie des tsars est entrée dans le concert des nations européennes. L'URSS s'est posée en champion de la paix et de l'amitié entre les peuples, mais c'est par la guerre qu'elle est devenue une superpuissance, avant de s'effondrer. Dans le discours identitaire russe actuel, l'orthodoxie et la guerre, dans leur dimension sacrificielle, occupent de plus en plus de place. Depuis 2000, le régime de Vladimir Poutine pratique une politique de repli agressif qui a engendré des "opérations militaires" aux ambitions croissantes, débouchant sur l'invasion de l'Ukraine en 2022. Il mobilise l'Histoire, de même que les ressources matérielles et humaines du pays, mais, paradoxalement, refuse encore de se déclarer en guerre. Pour mieux comprendre l'actualité, ce livre se donne le recul du temps long, du règne d'Ivan le Terrible à nos jours, depuis la prise de Kazan sur la Volga (1552) et la première tentative de conquête russe des pays baltes (1558-1583), jusqu'aux événements de 2022-2023.