Carnet de souvenirs à l'aquarelle

Dessiner et peindre comme Laura Pasquet n'aura jamais été aussi facile ! Pages blanches, dessins à colorier et inspirations se côtoient dans ce beau carnet imaginé par l'illustratrice. - Retrouvez des dessins esquissés par Laura pour vous entraîner à peindre à l'aquarelle ainsi que des pages d'inspiration. - Utilisez les pages blanches pour vous exprimer, dessiner selon vos envies et encrer vos créations. - En plus : un soufflet à la fin du carnet pour ranger vos esquisses.