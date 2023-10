Chat des neiges

Il était une fois un paisible royaume, gouverné par le peuple divin des Chats des neiges. A la mort du roi, le peuple doit choisir son nouveau souverain parmi les sept héritiers. Six nobles et superbes chats, et un chaton. Pour prouver sa bravoure, le plus jeune des princes accepte d'entreprendre seul un long voyage à la recherche de la couronne de l'ancien roi. Un objet, dit la légende, doté de puissants pouvoirs magiques...