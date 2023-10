Relations internationales. 2e édition

Traditionnellement centrées sur l'étude des rapports entre Etats, les Relations internationales ne cessent de se transformer pour faire face aux évolutions contemporaines : migrations internationales, mutations de la guerre, changement climatique, crises financières... A travers des entrées thématiques, ce manuel aborde la diversité des acteurs et objets propres à la discipline avec une exigence de pédagogie et d'accessibilité. - Le cours présente les concepts fondamentaux de la discipline, événements marquants, dates à retenir, controverses théoriques... Il est illustré de cartes et photographies de presse. - Les entraînements permettent de renforcer l'acquisition des connaissances et de se familiariser avec des exercices types de l'enseignement en Relations internationales, tels que les sujets de réflexion ou les études de document. - La partie méthode propose des techniques et exemples d'application pour se préparer aux épreuves : création de cartes analytiques, réponse à une question de réflexion et analyse d'images. Tous les corrigés disponibles dans la rubrique "ressources numériques".