Parasite. Essai sur le bruit digital

Le monde du numérique est le monde du bruit. Dans la jungle de silicium où se déroulent les vies d'aujourd'hui, c'est celui qui crie le plus fort qui l'emporte. Il existe un nom pour désigner ce bruit triomphant : le buzz. Le buzz, c'est le parasite de la toile - la vibration sonore excédentaire qui accompagne désormais les ascensions et les chutes de nos existences virtuelles. Mais si c'était aussi autre chose ? Et si le parasite brouillant les communications numériques était le signe d'une force nouvelle à l'oeuvre – d'une intelligence dont nous serions devenus les agents ? Et si le bruit numérique était le bruit qui signalait la présence latente d'une sorte de créature inouïe, tout entière composée de ce silicium qui forme l'écologie du numérique ? Dans cette enquête brillante au coeur de la machinerie du contemporain, Dominique Quessada pose la question de l'intelligence vraiment artificielle - et de l'urgence de nous interroger sur les moyens de cohabiter avec elle. L'intelligence alien du numérique peut tout changer, jusqu'à notre cerveau. Comment allons-nous y résister ? Quelle coexistence allons-nous inventer avec elle ? Il en va de l'avenir de notre espèce – et de notre politique.