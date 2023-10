CAFERUIS. Tout-en-un, 9e édition

Cet ouvrage conforme à la réforme 2022 prépare les candidats au diplôme CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale). Les encadrants et responsables d'unité d'intervention sociale sont des acteurs de la mise en oeuvre de l'action sociale et médico-sociale. Intermédiaires entre direction et équipes, entre plusieurs équipes, entre équipes et partenaires, ils sont un maillon essentiel de l'organisation et jouent un rôle clé dans la mise en oeuvre des réponses aux besoins des usagers. Cet ouvrage propose : Toutes les unités de formation : - Conception et conduite de projet - Expertise technique - Management d'équipe - Gestion administrative et budgétaireToutes les épreuves de certification Méthodologie pour réussir chaque épreuve Présentation concrète du métier Cadres référentiels détaillés