Napoléon. L'ombre de la Révolution

14 juillet 1789, 18 brumaire 1799, 18 juin 1815. La prise de la Bastille, le coup d'Etat de Bonaparte, Waterloo. Trois repères pour une période tumultueuse d'où émerge Napoléon, qui n'en finit pas de fasciner et d'interroger. Comment ce Corse inconnu de tous a-t-il pu convaincre les Français qu'il était l'homme providentiel ? De quelle chair était fait cet empereur, qui a sillonné les routes de l'Europe et de l'Afrique pour livrer bataille, a engendré le monumental Code civil et provoqué la mort de millions de personnes avant de s'embourber dans une prairie marécageuse à Waterloo ? Bart Van Loo raconte au fil d'un récit enlevé et brillant comment s'est forgé l'homme puis le mythe. Il trouve des réponses dans les turbulences de la Révolution française, quand la France inventa dans un même souffle la guillotine et les droits de l'Homme, alors que l'ancien monde agonisait et qu'il fallait tout repenser. L'auteur des Téméraires nous avait réjouis avec son histoire magistrale des ducs de Bourgogne. Il renouvelle ici la prouesse dans une fresque puissante et lucide des temps révolutionnaires et de l'Empire, à l'origine de la France moderne. Bart Van Loo nous invite à réfléchir aux paradoxes de l'époque et de son personnage phare : Napoléon, qui se rêvait tour à tour en César ou en Alexandre, n'aura-t-il été finalement que l'ombre de la Révolution ?