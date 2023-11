Détester Adam Connor

Acteur célèbre, récemment divorcé et père célibataire... Adam Connor est une star qui fait craquer toutes les femmes. Alors, quand Lucy emménage juste à côté de chez lui, elle ne peut s'empêcher de l'espionner. Chaque jour, elle passe des heures à regarder par-dessus le mur qui sépare leurs maisons. Mais la curiosité est un très vilain défaut... Lorsque Adam Connor découvre la vilaine curieuse, il appelle la police et Lucy passe une nuit au poste. A partir de ce jour, c'est officiel, ils se détestent et deviennent des ennemis jurés. Mais des voisins sont forcément amenés à se croiser. Un peu trop souvent à leur goût. Adam est exaspéré par cette jeune femme exubérante et au charme brut. De son côté, Lucy ne peut s'empêcher de trouver cet acteur arrogant extrêmement sexy ! Et si ce n'était que le début d'une drôle d'aventure ?