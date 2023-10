Merveilleux contes du monde

18 contes classiques venus des quatre coins du monde : Vietnam, Afrique de l'Ouest, République Tchèque, France, Scandinavie, Japon, Chine, Ukraine, Pérou... Des récits merveilleux pour plonger dans des mondes imaginaires peuplés d'animaux enchantés, de créatures fantastiques, de fées et de sorciers. Mis en mots par la conteuse Laura Sampson et illustrés par le talentueux duo vietnamien Quang et Lien. Un livre de contes magnifiquement illustrés à glisser dans tous les souliers.