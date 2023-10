Soirée Manga. 450 quiz, défis et duels !

Comment s'appelle le rival de Naruto ? Quel studio d'animation s'est chargé d'adapter L'Attaque des Titans à l'écran ? Dans Death Note, quel poste occupe Light Yagami à la fin de l'histoire ? Répondez à des questions originales sur vos mangas et animés préférés ! Le but du jeu ? Marquer 20 points au total en piochant tour à tour des cartes-questions... Serez-vous assez chanceux pour tomber sur une carte Bonus qui doublera vos points ? Ou tomberez-vous sur une carte "Duel" qui rebattra les cartes ? - Culture G, QCM, mensonge ou vérité, enchères... 100 cartes-questions portant sur des thèmes divers, classés en 3 niveaux de difficulté différents pour atteindre 20 points plus ou moins vite. Une bonne réponse au niveau 1 = 1 pt, au niveau 2 = 2 pts, au niveau 3 = 3 pts. - 60 cartes Défis et 60 cartes Duels pour pimenter votre parcours : devinez le manga en 5 mots clés, citez le plus d'animés de romance en 30 secondes, imitez votre héros préféré en plein combat, devinez le manga en écoutant le générique... Amateur ou fan invétéré, (re)découvrez le monde du manga et des animés !