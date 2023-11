Les intérieurs aujourd'hui. Analyses, projets, usages

Qu'est-ce qui fait intérieur ? Dans une perspective transdisciplinaire, critique et contemporaine, les espaces intérieurs sont abordés de l'échelle du corps à celle de la métropole, à l'aune des enjeux et des pratiques d'aujourd'hui. Ils sont pensés dans leurs relations aux milieux, aux territoires et aux usages, afin d'en saisir la pertinence historique et synchronique, d'en cerner l'opérationnalité conceptuelle pour la démarche de projet.