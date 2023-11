Les jumelles d'Ermine Street Tome 2 : L'île d'Utopie

Béryl et Perle ont décidé de monter un spectacle de marionnettes, mais quel thème choisir pour leur pièce ? La découverture d'un livre précieux dans la bibliothèque de leur père les entraîne dans un voyage vers une île mystérieuse. Les jumelles et leur inséparable ami Jack devront faire preuve de courage pour défendre un orphelin maltraité. Une BD vivante et amusante qui permet aux enfants de découvrir la vie et l'oeuvre de saint Thomas More, Grand Chancelier d'Angleterre et martyr pour sa foi.