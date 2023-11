Les chevaliers de Babel tome 2. Les épreuves

Enfin ! D'Ermitage Prigent est au service du roi dans sa quête des clefs de Babel. Mais ses épreuves ne font que commencer. Dans l'ombre, Drakkar, l'Homme-Tombeau, semble suivre d'énigmatiques desseins, tandis qu'une conjuration travaille au chaos de la patrie, pour ériger un mystérieux souverain sur le trône de France. La Révolution française entre dans ses jours terribles : le temps est venu des cabales et des perditions, le temps est venu de faire couler le sang. Des Tuileries assiégées jusqu'à la Conciergerie, en passant par Varennes, Valmy, l'Amérique, D'Ermitage s'enfonce un peu plus dans ces bas-fonds occultes qui ont perdu tant d'hommes avant lui : quelles sont ces clefs de Babel ? Sa mission questionnera sa loyauté envers ses amis, Roland, l'immuable garde suisse, Richelion, le gavroche converti à la République, son frère Humbert, qui se rapproche de la reine... Hélas, le plus grand des dangers, ce n'est pas la Terreur, ni les armées de l'Autriche, ni les sbires de Valenfort, le