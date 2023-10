Univers - de l'oeil nu au télescope spatial infrarouge James-Webb

Sommes-nous seuls dans l'univers ? Comment fonctionne le cosmos ? L'homme retournera-t-il sur la Lune ? Les nouvelles missions Artemis et le télescope spatial James Webb répondent à ces questions. Dans cet ouvrage ! Regarde le ciel : tu seras submergé par l'océan d'étoiles qui te surplombe. Ce livre raconte l'histoire du rapport de l'homme avec le ciel. Tout d'abord vu à travers ses yeux, son imagination, ses peurs et ses croyances ; puis au moyen d'instruments au fil des 400 dernières années. Des télescopes optiques aux tout derniers radiotélescopes, appareils à rayons ultraviolets, à rayons X et à rayons gamma, comme le télescope spatial James-Webb (lancement programmé en mars 2021), au domaine des micro-ondes d'où nous parvient encore l'écho du Big Bang. Jusqu'à ces dernières années, avec l'étude de l'univers et des exoplanètes à l'aide d'appareils qui, au lieu de capturer la lumière, tentent d'intercepter des particules insaisissables - neutrinos - ou même de relever les ondulations spatiales générées par des événements d'une énergie inconcevable, comme la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Un voyage qui dure depuis des milliers d'années et qui pourrait bien ne jamais s'arrêter. Peut-être même n'en est-il qu'à ses débuts ?