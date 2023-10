À la lumière de nos traumas

Jérémy Nouen propose une approche unique du traitement de la blessure psychique par l'hypnose. L'auteur a travaillé dans le milieu militaire pendant près de 10 ans au sein d'une unité d'élite de l'armée française, en étant toujours en lien avec le Service de Santé des Armées. Pendant cette période, il s'est longuement formé aux neurosciences, aux approches cognitivistes et comportementalistes, au point de devenir pour ses camarades un spécialiste et un formateur du stress post-traumatique, tout particulièrement dans les pratiques à adopter en milieu dégradé. La pathologie traumatique (le trauma pst) était il y a quelques années encore mal connue des milieux professionnels civils et même militaires. Pourtant, lui l'a rencontrée à plusieurs reprises. Il était avec ses camarades sur le terrain, à leurs côtés, il a même partagé les coups durs. Dans les temps d'épreuves, il affronté et reconnu les angoisses comme les souffrances de ses proches. Il a appris à lire sur ses frères d'arme leurs états émotionnels. Désormais, il sait les déceler, mêmes les micro-émotions que souvent les blessés savent cacher. Ils le font parce que ce qui a été vécu était de l'ordre de l'indicible, de l'inexprimable. Seulement, si les lèvres se taisent, le corps parle disait Freud. Ces micro-émotions finissent par trahir leurs silences. Cela, Jérémy Nouen l'a bien compris et il en explique toute l'importance dans ce livre. Cette terrible blessure traumatique n'est invisible qu'à celui qui ne veut pas voir ou qui ne sait pas voir. Mais le corps a parlé. Au travers des très riches exemples fournis, vous apprendrez à en faire la lecture et vous saurez ensuite comment agir pour le soin. Ce livre propose un procédé inhabituel pour les hypnothérapeutes. Sa vision du soin par l'hypnose est plus directe parce qu'elle va droit au but. Elle réalise une désensibilisation du traumatisme dès la première rencontre (alors qu'un protocole "classique" l'obtiendrait peut-être à la 3e séance). C'est donc un gain très important pour celui qui consulte. Cette technique est d'une remarquable efficacité et d'une réelle pertinence. Cette méthodologie veut s'adresser à tous les publics mais préférentiellement à des thérapeutes qui veulent confirmer leurs pratiques, à ceux qui ont déjà une bonne maîtrise des techniques d'hypnose, une solide connaissance des mécanismes du traumatisme psychique.