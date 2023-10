Céramique. Emaillage et décor

Très complet, cet ouvrage présente de manière claire et précise les techniques de décoration utilisées en céramique. Il commence par aborder la délicate étape de l'émaillage à travers ses différents aspects : choix des matériaux, préparation des glaçures, méthodes d'application et maîtrise de la cuisson. Sont ensuite détaillés les types d'émaux les plus couramment employés avec, pour chacun, des exemples concrets des effets obtenus. La seconde partie du livre expose diverses possibilités de décors et les conditions appropriées à leur mise en oeuvre. Très utile pour y puiser l'inspiration, découvrir de nouveaux procédés et connaître les aspects techniques qui les caractérisent, ce manuel intéressera les céramistes débutants comme les plus avancés.