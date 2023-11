150 perles de psy

Et si le rire était un moyen de mieux comprendre les personnes en souffrance psychique et d'abandonner nos préjugés ? C'est ce que l'auteur, infirmier au sein d'un hôpital psychiatrique, nous montre. Récits pleins d'humour, informations médicales... Au-delà d'un simple recueil de drôleries, ce livre est un guide pour les professionnels du soin psychiatrique et un témoignage empli d'humanité sur l'univers de la folie et ses habitants.